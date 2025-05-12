COMMERCIANTI SENZA LICENZA E VEICOLI SENZA ASSICURAZIONE: MAXI CONTROLLI DELLA POLIZIA A CATANIA

Un articolato controllo integrato del territorio è stato eseguito dalla Polizia di Stato, nelle scorse ore, nel quartiere “San Cristoforo” finalizzato, in particolar modo, a verificare l’osservanza de...

Un articolato controllo integrato del territorio è stato eseguito dalla Polizia di Stato, nelle scorse ore, nel quartiere “San Cristoforo” finalizzato, in particolar modo, a verificare l’osservanza della normativa di settore delle attività commerciali e ad accertare il rispetto delle nuove norme del Codice della strada.

L’attività è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” e ha visto impegnati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia orientale”, che hanno assicurato un’efficace cintura di sicurezza durante lo svolgimento dei controlli, nonché gli equipaggi del settore “Annona” della Polizia Locale.

In una prima fase, sono stati effettuati controlli presso undici attività commerciali di via Plebiscito per verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalle licenze e contrastare eventuali casi di abusivismo commerciale. Sono stati passati in rassegna panifici, bar, macellerie e girarrosto e, in diversi casi, sono state rilevate dalla Polizia Locale la mancanza di autorizzazioni amministrative di varia natura e alcune gravi infrazioni, a cominciare dall’occupazione abusiva del suolo pubblico. All’esterno di alcune attività commerciali sono state trovate delle tende di copertura, installate in modo del tutto irregolare, senza la necessaria autorizzazione, mentre all’interno, non sono stati trovati esposti alcuni documenti obbligatori per legge. Al riguardo, sono state contestate sanzioni per un ammontare complessivo di 2000 euro.

Il pattugliamento fisso e dinamico ha permesso di monitorate le principali arterie di comunicazione del quartiere, identificando complessivamente 95 persone, di cui 38 già note per precedenti di polizia, e controllando 22 veicoli. In questa seconda fase dei controlli, finalizzati a garantire il rispetto delle norme alla guida a tutela di tutti gli utenti della strada, sono state riscontrate molteplici infrazioni al Codice della strada, tra cui la mancanza della copertura assicurativa per la responsabilità civile, l’assenza della revisione periodica del mezzo, la mancanza di documenti di circolazione. Gli automobilisti e i motociclisti indisciplinati sono stati sanzionati, complessivamente, per 2200 euro.

I poliziotti del Commissariato hanno controllato anche i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale senza rilevare particolari criticità.