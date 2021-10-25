COMUNALI: AD ADRANO ELETTO SINDACO FABIO MANCUSO, MARCO CORSARO A MISTERBIANCO

Ad Adrano ai ballottaggi per l'elezione del sindaco è stato eletto Fabio Mancuso appoggiato da liste civiche che ha il 50,47% dei voti.Ha battuto Carmelo Pellegriti appoggiato da Fdi e Udc che ha il 4...

A cura di Redazione 25 ottobre 2021 18:58

