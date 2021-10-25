COMUNALI: AD ADRANO ELETTO SINDACO FABIO MANCUSO, MARCO CORSARO A MISTERBIANCO

95047

25 ottobre 2021 18:58
Ad Adrano ai ballottaggi per l'elezione del sindaco è stato eletto Fabio Mancuso appoggiato da liste civiche che ha il 50,47% dei voti.

Ha battuto Carmelo Pellegriti appoggiato da Fdi e Udc che ha il 49,53%.

Al primo turno Pellegriti ha ottenuto il 39% e Mancuso il 29% dei voti, mentre a Misterbianco  comune sciolto per infiltrazioni mafiose, è stato eletto sindaco al primo turno Marco Corsaro, con più del 41% dei voti, appoggiato da una coalizione di Centrodestra che comprende Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Dopo di lui Ernesto Calogero col 23,66%.

Solo terzo il cinque volte sindaco Antonino Di Guardo, appoggiato da una coalizione col Pd, che ha ottenuto il 22,78%.

L'affluenza alle urne è stata del 52,39%.

