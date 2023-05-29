COMUNALI: SEGGI APERTI NUOVAMENTE IN 128 COMUNI SICILIANI

Dopo la tornata di ieri seggi aperti nuovamente dalle 7 di stamane in 128 Comuni siciliani in cui si vota per eleggere i sindaci e per rinnovare i consigli comunali.I seggi resteranno aperti fino alle...

I seggi resteranno aperti fino alle 15, subito dopo comincerà lo spoglio.

La popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti, di cui 301.104 anche per le elezioni dei sei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi presidenti a Catania. Sono quattro i capoluoghi di provincia chiamati alle urne: Catania, Ragusa, Trapani e Siracusa. In Sicilia la soglia da superare per essere eletti al primo turno è del 40% dei voti espressi. In 113 centri (fino a 15 mila abitanti) si voterà con il sistema maggioritario, in quindici Comuni (nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e 12 giugno) con quello proporzionale.

Nel Comune di Catania la percentuale di votanti è del 29,62%.

A votare sono anche i cittadini di Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Gravina di Catania, Maletto, Mascalucia, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant’Alfio, Valverde e Viagrande. A Mineo si registra il dato peggiore di affluenza (22,81%) a Castel di Iudica il migliore (47,56%)