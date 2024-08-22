95047

COMUNE DI PATERNÒ CERCA ORGANIZZATORI PER LA FIERA DI SETTEMBRE 2024

Il Comune di Paternò** annuncia la Fiera di Settembre 2024, che si terrà all'interno del Giardino Moncada (Villa Comunale) dal 12 al 16 settembre 2024. L'organizzazione dell'evento sarà affidata a dit...

A cura di Redazione Redazione
22 agosto 2024 09:43
COMUNE DI PATERNÒ CERCA ORGANIZZATORI PER LA FIERA DI SETTEMBRE 2024 -
News
Condividi

Il Comune di Paternò** annuncia la Fiera di Settembre 2024, che si terrà all'interno del Giardino Moncada (Villa Comunale) dal 12 al 16 settembre 2024. L'organizzazione dell'evento sarà affidata a ditte o associazioni che dimostreranno di possedere i requisiti richiesti e che offriranno il maggior numero e qualità di servizi.

Requisiti di Partecipazione

Le aziende o associazioni interessate devono possedere:

  • Requisiti per l'attività di organizzazione di eventi.
  • Requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione.
  • Regolarità contributiva.
  • Capacità economico-finanziaria e tecnica adeguata.

Oggetto dell'Affidamento

Il servizio riguarda la realizzazione, organizzazione e gestione della Fiera di Settembre 2024. La ditta affidataria dovrà:

  • Allestire uno spazio espositivo di circa 1.200 mq all'interno del Giardino Moncada.
  • Garantire la manutenzione degli spazi espositivi e dei servizi connessi.
  • Presentare un elaborato grafico planimetrico dettagliato entro due giorni dall'affidamento.
  • Assumere la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli espositori, compresa la ricerca e gestione degli stessi.

Criteri di Aggiudicazione

L'affidamento sarà assegnato alla ditta o associazione che offrirà il maggior numero e qualità di servizi aggiuntivi, con particolare attenzione alle attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio.

Oneri a Carico dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Paternò si impegna a:

  • Fornire senza oneri l'area della Villa Comunale non oggetto dell'esposizione.
  • Mettere a disposizione circa 200 sedie per le manifestazioni.

Obblighi della Ditta Affidataria

Tra gli obblighi principali, la ditta affidataria dovrà:

  • Versare il canone unico patrimoniale (CUP) relativo alle superfici occupate.
  • Costituire una cauzione di 3.000 €, rimborsabile in caso di corretto adempimento degli obblighi di pulizia.
  • Fornire energia elettrica, assicurazioni, servizi di vigilanza e un piano promozionale adeguato.
  • Garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, sanità e prevenzione.

Scadenze e Presentazione delle Offerte

Le offerte dovranno essere presentate per iscritto, con accettazione del Foglio Patti e Condizioni allegato, entro le ore 13:00 di lunedì 26 agosto 2024 al Settore V Attività Produttive, tramite PEC ([email protected]) o raccomandata.

📎 Scarica documento allegato
doc11416220240821085835

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047