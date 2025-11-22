Comune di Paternò commissariato: alla guida tre siciliani, Giuffrè, Mallemi e D’Erba

Saranno Santi Giuffrè, Rosanna Mallemi e Gaetano D’Erba a guidare collegialmente il Comune di Paternò per i prossimi 18 mesi, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, del sindaco e della giunta di...

Saranno Santi Giuffrè, Rosanna Mallemi e Gaetano D’Erba a guidare collegialmente il Comune di Paternò per i prossimi 18 mesi, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, del sindaco e della giunta disposto dal Consiglio dei Ministri. Una commissione composta da tre funzionari prefettizi, tutti di origine siciliana, chiamati a gestire questa fase di transizione con competenza e piena autonomia operativa.

Tre commissari, esperienza condivisa

Santi Giuffrè, prefetto a riposo, è nato a Termini Imerese (Palermo) il 3 luglio 1951. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo sul territorio nazionale, distinguendosi per la lunga esperienza maturata nelle istituzioni dello Stato e nella gestione amministrativa. Il suo profilo rappresenta una delle figure più esperte all’interno del sistema prefettizio italiano.

Accanto a lui opererà Rosanna Mallemi, viceprefetto di Ragusa, nata nel capoluogo ibleo il 22 marzo 1962. Con un percorso professionale consolidato nella pubblica amministrazione, Mallemi ha gestito nel tempo funzioni strategiche legate al coordinamento degli enti locali, alle attività di protezione civile e al supporto amministrativo, contribuendo in modo significativo al funzionamento degli uffici statali sul territorio.

Il terzo componente è Gaetano D’Erba, nato a Ragusa il 25 ottobre 1963, dirigente della Prefettura di Siracusa. D’Erba porta nella commissione una solida esperienza nell’organizzazione delle strutture amministrative, nella gestione dei servizi al cittadino e nella supervisione dei procedimenti più delicati dell’attività prefettizia. La sua presenza rafforza ulteriormente il livello tecnico del gruppo incaricato di guidare il Comune.

Il mandato: garantire continuità e piena operatività dell’ente

I tre commissari straordinari lavoreranno insieme, con pari responsabilità, per assicurare:

la continuità istituzionale dopo lo scioglimento,

dopo lo scioglimento, il corretto funzionamento degli uffici comunali,

la gestione ordinaria e straordinaria dell’ente,

la tutela dei servizi essenziali,

la preparazione del percorso verso le prossime elezio

La commissione avrà dunque il compito di riportare equilibrio, trasparenza ed efficienza nella macchina amministrativa, garantendo ai cittadini di Paternò servizi stabili e un’amministrazione pienamente operativa.

Con l’arrivo di Giuffrè, Mallemi e D’Erba, si apre per il Comune una fase nuova e delicata, affidata a tre professionisti di lunga esperienza che opereranno in modo collegiale per accompagnare la città verso una ritrovata normalità istituzionale.