Comune in arretrato: l'Enel taglia la luce alla piscina

Dal Palazzo: "Questa mattina stessa verrà ripristinato tutto

95047.it Era già successo di recente al Palazzo delle Arti: questa volta è accaduto alla piscina comunale (fatto probabilmente ben più grave). Il Comune non paga la bolletta della luce e l'Enel taglia la corrente elettrica. Così è se vi pare. "Stiamo provvedendo a far riallacciare tutto", garantiscono dal palazzone municipale. Domanda: ma non sarebbe il caso di evitare figuracce del genere?

Proprio oggi, per la cronaca, la piscina ospita gare di respiro regionale.