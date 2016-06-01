95047

Il Comune non paga la bolletta: tagliata la luce al Palazzo delle Arti

La notizia si è diffusa ieri: intervento di alcuni amministratori che hanno dato vita a una colletta per saldare il conto

01 giugno 2016 10:38
Cronaca
95047.it La notizia già nella giornata di ieri si era diffusa in città. Il mancato pagamento della bolletta dell’energia elettrica da parte del Comune ha indotto l’Enel a “tagliare la luce” al Palazzo delle Arti (l’ex Ospedale) che ospita il centro multimediale della Pro Loco. La questione è in fase di risoluzione con alcuni “solerti” amministratori che hanno provveduto a dar vita ad una colletta per saldare il conto: parliamo di circa 700 euro.
La vicenda è stata approfondita dal collega Salvo Spampinato sulle colonne de La Sicilia: “Chiederemo all’Enel di darci un po' di tempo perchè contiamo di ottenere della liquidità a metà giugno”, ha spiegato l’assessore Agostino Borzì.

