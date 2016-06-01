Il Comune non paga la bolletta: tagliata la luce al Palazzo delle Arti

La notizia si è diffusa ieri: intervento di alcuni amministratori che hanno dato vita a una colletta per saldare il conto

La notizia già nella giornata di ieri si era diffusa in città. Il mancato pagamento della bolletta dell'energia elettrica da parte del Comune ha indotto l'Enel a "tagliare la luce" al Palazzo delle Arti (l'ex Ospedale) che ospita il centro multimediale della Pro Loco. La questione è in fase di risoluzione con alcuni "solerti" amministratori che hanno provveduto a dar vita ad una colletta per saldare il conto: parliamo di circa 700 euro.

La vicenda è stata approfondita dal collega Salvo Spampinato sulle colonne de La Sicilia: “Chiederemo all’Enel di darci un po' di tempo perchè contiamo di ottenere della liquidità a metà giugno”, ha spiegato l’assessore Agostino Borzì.