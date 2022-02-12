Comunicato conferenza stampa gruppo Voce di Paternò

"Con grandissima amarezza, ci troviamo a dibattere per l’ennesima mancanza di questa classe politica che su dei contenuti concreti – affermano Claudia Flammia, Luca Zappalà e Giuseppe Sapienza, relato...

"Con grandissima amarezza, ci troviamo a dibattere per l’ennesima mancanza di questa classe politica che su dei contenuti concreti – affermano Claudia Flammia, Luca Zappalà e Giuseppe Sapienza, relatori della suddetta conferenza – ci sarebbe piaciuto comunicare alla città dell’approvazione di uno strumento di riscossa sociale e valorizzazione di alcune risorse presenti nel nostro territorio ma così non è stato.

Un percorso iniziato nel 2019, tramite la presentazione della proposta di delibera – continuano Zappalà, Flammia e Sapienza – che ci ha visti presenti anche in piazza tramite una raccolta firme di supporto alla tematica e propedeutica a sollecitare le istituzioni preposte ad aprire il dibattito.

Un percorso momentaneamente interrotto prima di realizzare l’ultimo metro, l’ultimo passo. In questi giorni c’è stata tanta rabbia e incredulità, visto il rinvio del testo in prima commissione a causa di un solo errore di forma nell’indice, - concludono i tre attivisti – ma continueremo a proseguire questa strada affinché la città di Paternò sia dotata di giusti strumenti di sviluppo e crescita sociale e di una nuova classe politica capace di lavorare mediante dei reali progetti.>>