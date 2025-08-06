COMUNICATO DEL PATERNO’ CALCIO: PAGANA NON SARA’ L’ALLENATORE COSA BOLLE IN PENTOLA?

Arriva un fulmine a ciel sereno sul Paternò Calcio, anche se noi lo avevamo scritto, dopo avere sentito Montineri, che lo ha ulteriormente ribadito. Infatti con una nota del Paternò calcio si comunica...

Infatti con una nota del Paternò calcio si comunica quanto segue: “La società ASD Paternò Calcio comunica di avere deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a un allenatore che verrà presentato nei prossimi giorni.

Si ringrazia il tecnico Giuseppe Pagana per la disponibilità, a lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno sui canali ufficiali del club”. Ora aldilà della pessima comunicazione, gestita in maniera inadeguata e senza regole, è importante sottolineare che quanto da noi anticipato si è verificato, visto che il contratto non era stato depositato, e che secondo noi, Pagana è stato sacrificato chissà per quali motivi.

A questo punto, è lecito chiedersi cosa riserva il futuro, visto che mentre le altre squadre sono già in ritiro per preparare il campionato, mentre a Paternò oltre ai proclami e alle illusioni create finora in pentola non c’è neanche l’acqua a scaldare.

Ci vuole chiarezza e fatti, e lo chiediamo a gran voce, per rispetto di una città e dei suoi tifosi.