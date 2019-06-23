CON IL CLIMA CALDO E SECCO SI SUSSEGUONO GLI INCENDI, NUOVI ROGHI DI STERPAGLIA
Con il clima caldo e secco si susseguono gli incendi in campagna: nuovi roghi di sterpaglia a Paternò e nel comprensorio.
Ennesima giornata di duro lavoro per i Vigili del Fuoco, per gli ennesimi incendi di sterpaglie c
Il primo rogo è divampato poco dopo le 14 nei pressi del Palazzetto dello sport nella zona Salinelle, con sterpaglie in fiamme.
A rendere tutto più difficile il vento, che alimentando i roghi, ne consente una veloce propagazione.
Un altro incendio sempre di sterpaglie è divampato nella collina storica , e le fiamme stanno lambendo il Cimitero Monumentale
Ennesimo incendio, come documentate dalle foto, si è scatenato nella zona tra Paternò e Belpasso.
La prudenza e la raccomandazione ad evitare di buttare mozziconi di sigarette è, in questo periodo dell’anno, più che mai, necessaria.
Ricordiamo inoltre che è dovere dei proprietari dei terreni provvedere a bonificare gli stessi dalle pericolose sterpaglie e mettere in sicurezza contro il rischio di incendio.