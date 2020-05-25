I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, nella flagranza, hanno arrestato il 25enne Danilo Granata ed un minorenne di 17 anni, entrambi catanesi, perché responsabili...

CON LA DROGA NELLO ZAINO NEI PRESSI DI PIAZZA EUROPA A CATANIA: ARRESTATI

stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività infoinvestigativa che i militari hanno attivato in seguito alla ripresa della movida catanese e del purtroppo deprecabile uso di sostanze stupefacenti da parte dei giovani, ha portato i militari a tendere la loro trappola nella zona di Piazza Europa e, in particolare, in quella stradina secondaria che da essa si dipana conducendo alla località Caito, proprio in prossimità del porticciolo turistico “Porto Rossi”.

I militari si erano opportunamente posizionati per osservare con attenzione la zona, ma la loro attesa è stata breve perché ben presto due giovani, a bordo di uno scooter e con evidente fare guardingo per cercare di scorgere eventuali presenze per loro “sgradite”, si stavano avvicinando all’unica autovettura parcheggiata proprio in prossimità dell’ingresso del porticciolo pertanto. Senza indugiare oltre i militari sono sbucati fuori bloccando i due portando così in caserma il risultato: all’interno di uno zainetto portato dal Granata hanno rinvenuto 24 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al minuto mentre, nella tasca dei pantaloni del minorenne, hanno rinvenuto un bilancino di precisione.

Il minorenne, come stabilito dal giudice, è stato affidato ai genitori con l’adozione di specifiche mentre per il Granata è stato posto agli arresti domiciliari.