CON POSTAONLINE E' POSSIBILE SPEDIRE RACCOMANDATE, LETTERE E TELEGRAMMI DIRETTAMENTE DAL PROPRIO PC O SMARTPHONE

Poste Italiane presenta Postaonline, il nuovo servizio per i cittadini della provincia di Catania comodo e conveniente per spedire raccomandate, lettere e telegrammi direttamente dal proprio PC o smartphone.

Attivo 24 ore su 24, Postaonline consente di spedire in Italia e all’estero le proprie comunicazioni in formato digitale anche con invii multipli (massimo 200) in modo semplice e intuitivo. Per le raccomandate e le lettere è possibile scegliere tra bianco e nero e colore, fronte e retro o solamente fronte. Poste Italiane si occupa della stampa, dell’imbustamento e della consegna al destinatario.

Per utilizzare Postaonline è sufficiente effettuare la registrazione, eseguire l’accesso dal sito Poste.it (link https://www.poste.it/gamma/spedisci-online.html) o dall'App Ufficio Postale, scrivere online la propria raccomandata, lettera o telegramma, inserire l'indirizzo del destinatario e procedere al pagamento in modo sicuro con carta di credito (circuiti VISA e Mastercard), Postepay o con Conto BancoPosta.

A disposizione dei clienti anche una serie di servizi aggiuntivi: Archivio, per tenere traccia per 6 anni di tutti i dati delle spedizioni effettuate, Rubrica Online, per memorizzare gli indirizzi dei destinatari utilizzati più frequentemente con una funzione di verifica automatica della completezza e esattezza di indirizzo e CAP e Invii Multipli, per inviare la stessa comunicazione a più destinatari con una sola operazione.

Poste Italiane conferma l’attenzione alle politiche di sostenibilità ambientale attraverso l’uso di carta certificata FSC (Forest Stewardship Council), e di cellulosa trasparente per le finestre delle buste delle raccomandate e delle lettere, permettendo il riciclo completo dell’intera spedizione e riducendo fortemente l’impronta ambientale.

Per qualsiasi informazione e per conoscere i costi dei servizi Postaonline è possibile consultare il sitoPoste.it (link a https://www.poste.it/gamma/spedisci-online.html).