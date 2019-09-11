CONAD ACQUISISCE CINQUE IPERMERCATI AUCHAN IN SICILIA, C'È PURE MISTERBIANCO
Dell'acquisizione delle quote di Auchan e Sma da parte di Bcd (Conad e Wrm) hanno fatto parte anche 5 ipermercati in Sicilia: due di Palermo, più Misterbianco, Porta di Catania e Melilli, che non eran...
Dell'acquisizione delle quote di Auchan e Sma da parte di Bcd (Conad e Wrm) hanno fatto parte anche 5 ipermercati in Sicilia: due di Palermo, più Misterbianco, Porta di Catania e Melilli, che non erano stati ceduti da Auchan al Gruppo Arena con altri punti di vendita della regione.
Lo precisa Conad in una nota, a proposito di quella che viene definita una "prima tappa" del progetto di integrazione della rete commerciale ex Auchan in quella Conad, già previsto dal piano industriale.
Si tratta, come viene ricordato, del trasferimento di 109 punti di vendita con tutti i relativi 5.758 addetti della rete commerciale ex Auchan a Conad tra ottobre e febbraio, come spiegato lo scorso 4 settembre in un'informativa ai sindacati, in attesa di un nuovo incontro sindacale, in programma mercoledì 11 settembre.