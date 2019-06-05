CONCERTI DI ULTIMO AD ACIREALE. DENUNCIATI 6 VENDITORI DI GADGET CONTRAFFATTI.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in occasione delle tappe etnee del concerto del cantante Ultimo, avvenute presso il Pal’Art di Acireale (CT), hanno svolto specifici servizi di contras...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in occasione delle tappe etnee del concerto del cantante Ultimo, avvenute presso il Pal’Art di Acireale (CT), hanno svolto specifici servizi di contrasto alla vendita abusiva di prodotti contraffatti.

In particolare, nel corso delle due serate le Fiamme Gialle della Tenenza di Acireale hanno sottoposto a controllo 6 soggetti, tutti di origine napoletana, i quali, nei pressi del palazzetto, vendevano agli avventori gadget che riproducevano i marchi e loghi registrati del tour “Colpa delle favole” del cantante.

All’esito delle attività, finalizzate a verificare l’origine dei prodotti messi in vendita e la loro conformità agli standard di sicurezza, i Finanzieri di Acireale hanno accertato che gli articoli di merchandising non provenivano dalla casa produttrice ufficiale e che il logo riprodotto era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore.

I soggetti sono stati pertanto denunciati alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione e i prodotti illeciti commercializzati sono stati sottoposti a sequestro.

L’attività eseguita si inserisce in un più ampio piano di servizi, a tutela del diritto d’autore e di contrasto alla contraffazione, predisposti dalla Tenenza di Acireale in occasione di importanti concerti organizzati nel territorio acese e che, negli ultimi sei mesi, ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di 40 persone per reati connessi alla commercializzazione di materiale illegale.