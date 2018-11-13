CONCERTO DI GHALI AD ACIREALE: DENUNCIATI DUE VENDITORI DI GADGET CONTRAFFATTI

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in occasione del concerto del cantante Ghali presso il Palasport di Acireale (CT), hanno svolto un servizio a contrasto della contraffazione dei marchi...

In particolare, le Fiamme Gialle della Tenenza di Acireale hanno sottoposto a controllo 2 soggetti, entrambi di origine napoletana, che, nei pressi del Palazzetto, vendevano agli avventori magliette e fasce che riproducevano il volto e il logo dell’artista.

All’esito delle attività, finalizzate a verificare l’origine dei prodotti messi in vendita e la loro conformità agli standard di sicurezza, i Finanzieri di Acireale hanno accertato che gli articoli di merchandising non provenivano dalla casa produttrice ufficiale e che il logo era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore.

I responsabili sono stati pertanto denunciati alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione e sono stati sottoposti a sequestro circa 100 prodotti illeciti tra T-shirt e fasce.

L’attività eseguita si inserisce in un più ampio piano di servizi, a tutela del diritto d’autore e di contrasto alla contraffazione, predisposti dalla Tenenza di Acireale in occasione di importanti concerti organizzati nel territorio acese e che nel corso del 2018 ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di 24 persone per reati connessi alla commercializzazione di materiale illegale.