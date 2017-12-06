CONCLUSA LA FESTA DELLA PATRONA: NUMERI DA RECORD PER 95047 - GRAZIE A TUTTI - LE FOTO

Una festa sentita, che ha unito i Paternesi, seguita con passione da tutti, e grazie ai social, anche da chi, per vari problemi, non ha potuto seguire dal vivo le tante manifestazioni. Numeri da recor...

Una festa sentita, che ha unito i Paternesi, seguita con passione da tutti, e grazie ai social, anche da chi, per vari problemi, non ha potuto seguire dal vivo le tante manifestazioni. Numeri da record, che ci hanno messo al primo posto delle visualizzazioni su Facebook, come si può ben vedere nelle varie pagine.

Il solo video dello sparo musicale è stato visto da ben 12 mila utenti, con oltre 750 mi piace e 350 condivisioni.

Oltretutto, nella diretta abbiamo avuto punte di 370 - 408 utenti in diretta contemporanea. Numeri non avuti da altri, e che rendono merito al silenzioso lavoro svolto dietro le quinte dal nostro staff.

Certo non abbiamo grandi mezzi, ma con poco denaro ( al contrario dei contributi avuti da altri), e con tanta volontà, siamo riusciti nel nostro intento di dare un servizio alla città.

Per questo vogliamo ringraziare tutti, per la stima e l'affetto che ci dimostrate in continuazione: GRAZIE per i tanti messaggi lasciati sulla nostra pagina. GRAZIE per avere dimostrato ancora una volta, che la presenza sul territorio deve essere continua e nell'interesse della comunità. Una festa tornata agli antichi splendori, che speriamo sia l'inizio di un nuovo periodo di pace e prosperità, che in questi momenti sono necessari.

Un pensiero vogliamo rivolgerlo in questo momento ai lavoratori ex QE, che in prossimità delle feste, non hanno sicuramente la necessaria tranquillità per il loro futuro.

Vi siamo vicini e speriamo che l'imminente Natale vi porti la necessaria sicurezza e tranquillità. Il Direttore Luigi Saitta