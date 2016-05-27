Conclusa l'attività del consiglio comunale dei ragazzi

Consegna degli attestati al Parco Primavera

Dall'incontro con Rita Borsellino, alla visita a Roma, o per citarne un altro: l'esperienza all'interno della mensa sociale e l'idea di istituire in città "La giornata della solidarietà". Queste sono solo alcune delle belle e significative esperienze per la crescita sociale e culturale del consiglio comunale dei ragazzi di Paternò che, con una cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, ha concluso con una festa ed un momento di condivisione all'interno del Parco Primavera della città l'anno scolastico 2015/2016.

Un bel momento per i ragazzi del consiglio comunale i quali hanno realizzato alcuni cartelloni dove hanno impresso quanto appreso durante questo anno e contestualmente valutato le loro esperienze.

Momento di festa al parco primavera, slargo sito non distante dall’istituto Guglielmo Marconi e luogo scelto non a caso dai ragazzi: “Vogliamo che la nostra città valorizzi di più un parco come questo sconosciuto a molti” cosi ci hanno detto. Presenti, tra gli altri, il sindaco Mauro Mangano e il presidente del consiglio comunale Laura Bottino: “Oggi si conclude un anno di lavoro per il consiglio comunale dei ragazzi di Paternò – dichiara il presidente del consiglio - un anno ricco di esperienze, incontri, significativi, che i ragazzi porteranno nel cuore e che sicuramente contribuiranno alla loro formazione civica. Il mio grazie ai ragazzi, ai dirigenti scolastici, agli insegnati referenti e alle famiglie che hanno reso possibile questo percorso”.