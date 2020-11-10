CONCLUSE I TAMPONI PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI PATERNÒ, OLTRE 2 MILA TAMPONI E 116 POSITIVI
Si sono conclusi nella giornata di ieri le operazioni in modalità "Drive In" dei tamponi effettuati a tutta la popolazione scolastica delle scuole superiori ricadenti nel territorio del Comune di Paternò (studenti residenti a Paternò, docenti e personale ATA che prestano servizio a Paternò).
Nella giornata di ieri sono stati effettuati, per l'intera giornata, complessivamente 750 tamponi rapidi (650 giorno 7 novembre con 28 positivi, 920 giorno8 novembre con 40 positivi). I positivi del 9 novembre sono risultati essere 48.
I positivi totali riscontrati nei tre giorni di screening sono dunque risultati essere 116. L'incidenza percentuale generale dei positivi, in riferimento ai tre giorni, è del 5,00% sul totale dei tamponi effettuati.
Per l'enorme lavoro svolto l'amministrazione comunale ringrazia immensamente il personale sanitario, i dipendenti comunali coinvolti, tutti i volontari, la Polizia Municipale, l'Asp di Catania e la Regione Siciliana - Assessorato Regionale alla Sanità.