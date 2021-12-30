CONCORSI ALLA REGIONE SICILIA. PUBBLICATI I BANDI PER ASSUMERE 1.170 NUOVE UNITÀ DI PERSONALE.REQUISITI E SCADENZE

Cinque concorsi per selezionare 1.170 nuove unità di personale: 1024 tra laureati e diplomati destinati a potenziare i Centri per l’impiego, 100 laureati per coprire il turn over all’interno dell’Ammi...

Cinque concorsi per selezionare 1.170 nuove unità di personale: 1024 tra laureati e diplomati destinati a potenziare i Centri per l’impiego, 100 laureati per coprire il turn over all’interno dell’Amministrazione regionale, 46 nuovi agenti del Corpo forestale. Sono stati pubblicati oggi sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell’ente i bandi delle relative procedure concorsuali, annunciate nei giorni scorsi in conferenza stampa dal presidente Musumeci e dagli assessori Zambuto (Funzione pubblica), Scavone (Lavoro) e Cordaro (Territorio e Ambiente).

Per tutti e cinque i concorsi la scadenza per candidarsi è il 28 gennaio 2022.

- Concorsi per 1.024 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'impiego.

Nel dettaglio sono previsti 537 laureati da inserire nei seguenti profili professionali (Categoria D): 119 specialisti amministrativi-contabili, 344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro, 37 specialisti informatici-statistici, 37 analisti del mercato del lavoro. Per questi profili è prevista una prova preselettiva per titoli finalizzata a individuare in numero di candidati, pari a 5 volte quelli messi a concorso, che sosterranno la successiva prova scritta , consistente nella somministrazione di 60 quesiti nelle materie di esame. Per i soli candidati che avranno superato la prova si procederà alla valutazione dei titoli di servizio.

Inoltre saranno selezionati altri 487 diplomati da inserire nei seguenti profili professionali (categoria C): 176 istruttori amministrativi contabili e 311 istruttori-operatori del mercato del lavoro. Per questa categoria è prevista una sola prova scritta, consistente nella somministrazione di 60 quesiti nelle materie di esame. Per i soli candidati che avranno superato la prova si procederà alla valutazione dei titoli di studio legalmente riconosciuti e dei titoli di servizio.

Qui i due bandi: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/bandi-concorso/concorso-potenziamento-centri-per-l-impiego-sicilia

- 100 nuovi funzionari da inserire nell'Amministrazione regionale

L'Amministrazione regionale - come previsto da piano del fabbisogno approvato dalla Giunta a fine 2018 - prevede complessivamente l'assunzione a tempo pieno e determinato di 100 unità di personale, da inquadrare nei profili di categoria D: 18 funzionari economici-finanziari, 22 funzionari amministrativi, 24 funzionari tecnici (tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale), 11 funzionari sistemi informativi e tecnologie, 8 avvocati, 5 funzionari per il controllo di gestione; 12 funzionari tecnici (tutela e sviluppo del territorio e sviluppo rurale).

Qui i due bandi: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/bandi-concorso/concorso-ricambio-generazionale

- 46 Agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana

Saranno assunti 46 agenti (categoria B1) a tempo pieno e indeterminato. È prevista una prova scritta e l'accertamento della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio; i candidati idonei parteciperanno poi a un corso di formazione professionale della durata di tre mesi con esame teorico-pratico finale. Sarà quindi stilata una graduatoria di idoneità, valida per tre anni, alla quale il Corpo nel prossimo quinquennio potrà attingere per scorrimento per la copertura delle altre unità.

Qui il bando: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/concorso-n-46-cat-b-agenti-corpo-forestale-regione-siciliana