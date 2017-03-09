Concorso per 200 allievi marescialli: ecco come candidarsi
Scadenza domande 6 aprile 2017
C'è tempo fino al 6 aprile 2017 per partecipare al concorso pubblico indetto dal Ministero della Difesa per il reclutamento di 239 Allievi Marescialli delle Forze Armate. Il bando di concorso, per titoli ed esami, disponibile sul portale del Ministero, è finalizzato all'ammissione al 20esimo corso biennale (2017/2019) di Allievi Marescialli dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.
POSTI DISPONIBILI - I posti messi a disposizione dal concorso sono così suddivisi: 109 Allievi Marescialli dell'Esercito; 34 Allievi Marescialli della Marina Militare (di cui 28 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 del Corpo delle Capitanerie di Porto); 96 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare.
REQUISITI - Per candidarsi al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2016/2017 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato da un corso annuale;
- godere dei diritti civili e politici;
- aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno (per chi ha già prestato servizio militare limite si eleva a 28 anni);
- possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare;
- avere, se minorenni, il consenso dei genitori;
- non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione;
- non essere stati condannati per delitti non colposi;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- aver tenuto condotta incensurabile;
- non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
- aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Per candidarsi è necessario creare un profilo sul portale del ministero della Difesa, scegliere il concorso al quale si intende partecipare e compilare on-line la domanda. Quest'ultima potrà essere modificata o integrata dal titolare fino al 6 aprile 2017, termine ultimo entro il quale dovrà essere inoltrata.
Per ulteriori , complete informazioni , anche su programmi e prove di esami , gli interessati possono consultare il Bando e gli allegati al seguente Link :FONTE