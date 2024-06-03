CONCORSO CARABINIERI 2024, 3.852 POSTI: REQUISITI E COME FARE DOMANDA

L'Arma dei carabinieri cerca 3.852 allievi in ferma quadriennale. Il bando del concorso pubblico è stato pubblicato il 27 maggio. Le domande per partecipare possono essere presentate online entro e no...

L'Arma dei carabinieri cerca 3.852 allievi in ferma quadriennale. Il bando del concorso pubblico è stato pubblicato il 27 maggio. Le domande per partecipare possono essere presentate online entro e non oltre le 23:59 del 26 giugno.

Il nuovo concorso prevede il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri. I posti saranno così suddivisi: 2.675 sono riservati ai volontari in ferma prefissata (Vfp) in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti, e ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio, di età non superiore a venticinque anni compiuti. 1.145 posti sono aperti a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti nel bando; 32 posti - di cui 22 tratti dai Vfp e 10 tratti dai civili - sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo.

Al momento della presentazione della domanda, i candidati debbono optare per una sola categoria.

Infatti, si può partecipare per una sola di esse.

Inoltre, c'è la possibilità di esprimere una preferenza per la formazione e l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Infatti, 154 posti - di cui 108 tratti dai Vfp e 46 tratti dai civili - saranno riservati a questa specializzazione.

Per poter candidarsi e partecipare al concorso gli aspiranti carabinieri devono essere in possesso dei seguenti requisiti: età tra 17 anni e 24 anni (non compiuti) per i civili, fino ai 28 anni (non compiuti) per i militari.

Per i minori è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, bisogna godere dei diritti civili e politici e, se militari già in servizio, o congedati alla data del 31 dicembre 2020, è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo estero equipollente è richiesto anche ai militari in servizio dal 1° gennaio 2021 o partecipanti per la riserva civili e civili in possesso dell'attestato di bilinguismo.

Tra gli altri requisiti richiesti ci sono: condotta incensurabile; nessuna condanna per delitti non colposi; non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, non essere sottoposti a conseguente procedimento disciplinare; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego nella pubblica amministrazione né licenziati per procedimento disciplinare o inattitudine alla vita militare o per inidoneità psico-fisica; non essere sottoposti a misure di prevenzione.

Inoltre, non avere tenuto comportamenti inadeguati nei confronti delle istituzioni democratiche e lo Stato; non essere in una situazione incompatibile con lo status di carabiniere; possedere una idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato. In questo caso è previsto un accertamento del requisito durante le prove d'esame.

Per presentare le richieste di partecipazione al concorso c'è tempo fino al 26 giugno.

Le domande vanno presentate online sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri. Per accedere bisogna essere in possesso di credenziali Spid con livello di sicurezza 2. Inoltre, bisogna possedere almeno due indirizzi di casella di posta elettronica. Infatti, al momento di compilare il format per partecipare al bando di concorso viene richiesto di indicare un indirizzo di posta elettronica standard, dove si riceverà una copia della domanda di partecipazione, e anche un indirizzo di posta elettronica certificata Pec personale, dove si riceveranno le comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale.

Bisogna, inoltre, caricare una fototessera in formato digitale.

Il concorso si svolgerà in cinque fasi: una prova scritta di selezione; una prova di efficienza fisica; accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica; accertamenti attitudinali e poi la valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

In totale, sono previste quattro prove. La prima è quella scritta di selezione, consistente in un questionario con quesiti a risposta multipla su cultura generale, logica deduttiva, informatica, oltre che domande di ragionamento verbale e sulla storia e sulla struttura ordinativa dell'Arma dei Carabinieri.

Sono poi previste prove fisiche e psicofisiche.