Concorso carabinieri, nuovo bando per 2.000 posti

C'è tempo fino al 14 giugno per partecipare al bando degli allievi carabinieri 2018.

Il Concorso per esami e titoli - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale n.38 del 15-5-2018 - prevede il reclutamento di 2mila allievi carabinieri in ferma quadriennale. Possono partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFPI), in servizio da almeno 7 mesi continuativi (ovvero in rafferma annuale), che non abbiano presentato nell'anno 2018 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia e che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, non abbiano superato i 26 anni (il limite massimo d'età è elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare).

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it) entro il 14 giugno 2018.

I 2mila posti a concorso sono così ripartiti: 1.056 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) (in rafferma annuale) in servizio; 452 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; 460 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego; 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo;

Lo svolgimento del concorso prevede: prova scritta di selezione; prove di efficienza fisica; accertamenti psico-fisici, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica; accertamenti attitudinali; valutazione dei titoli. I concorrenti dovranno risultare idonei in tutti gli accertamenti previsti, in caso contrario saranno esclusi dal concorso.

La prima prova sarà verosimilmente svolta a partire dal 25 giugno 2018.

L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti a partire dal 15 giugno 2018, mediante pubblicazione sul sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n.2, 00197 Roma.