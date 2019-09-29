CONCORSO MARINA MILITARE PER 2.200 POSTI: RICHIESTA LICENZA MEDIA

I 2200 posti disponibili saranno così suddivisi:a) 1400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti nei relativi settori d’impiego:1090 impiego navale;120 anfibi;60 incursori;30...

I 2200 posti disponibili saranno così suddivisi:

a) 1400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti nei relativi settori d’impiego:

1090 impiego navale;

120 anfibi;

60 incursori;

30 palombari;

40 sommergibilisti;

60 componente aeromobili;

b) 800 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), nello specifico:

794 per le varie categorie, specialità, abilitazioni;

6 per il settore d’impiego componente aeromobili.

Il reclutamento è effettuato in due blocchi di domande e distinti incorporamenti, così suddivisi:

I BLOCCO

1° incorporamento, previsto a marzo 2020, per i primi 600 classificati nella graduatoria di merito, di cui 400 posti per il CEMM (destinati al settore d’impiego navale) e 200 per le CP;

2° incorporamento, previsto a maggio 2020, per i successivi 440 classificati nella graduatoria di merito, di cui 240 posti per il CEMM (destinati al settore d’impiego navale) e 200 per le CP. Inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»;

3° incorporamento, previsto a settembre 2020, per 196 concorrenti, di cui 130 posti per il CEMM (destinati ai seguenti settori d’impiego anfibi, incursori, palombari, sommergibilisti) e 66 per le CP (di cui 60 per componente aeromobili e 6 destinati a CP);

4° incorporamento, previsto a novembre 2020, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM (destinati al settore anfibi).

Le candidature per il primo blocco devono pervenire entro il 27 settembre 2019.

II BLOCCO

1° incorporamento, previsto a settembre 2020 per i primi 354 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 160 posti per il CEMM e 194 per le CP;

2° incorporamento, previsto nel mese di novembre 2020, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi 490 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 290 posti per il CEMM e 200 per le CP.

La domanda di ammissione per il secondo blocco deve essere inoltrata entro il 5 febbraio 2020.

REQUISITI:

Possono partecipare concorso della Marina Militare tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto i 18 anni e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi , anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, oppure non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, oppure prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per

inidoneità psico-fisica;

licenza media;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

Coloro che vogliono candidarsi per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 e dei seguenti ulteriori requisiti:

CEMM incursori: solo di sesso maschile;

CEMM sommergibilisti e componente aeromobili: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università.

Domanda e scadenza

La domanda di partecipazione al bando Marina Militare VFP1 deve essere presentata telematicamente tramite la registrazione all’apposito form online disponibile sul sito del Ministero della Difesa. A seguito della registrazione al portale, il candidato potrà compilare ed inoltrare la propria domanda di ammissione.

