CONCORSO PER 80 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL COMUNE DI CATANIA

L’amministrazione comunale di Catania ha indetto due bandi di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 30 ore a tempo indeterminato di 80 agenti di polizia municipale e 28 istruttori...

L’amministrazione comunale di Catania ha indetto due bandi di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 30 ore a tempo indeterminato di 80 agenti di polizia municipale e 28 istruttori tecnici. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire solo in via telematica, entro le ore 23.59 del 24 giugno 2024.

I due bandi arrivano più di trenta anni dopo le ultime procedure di reclutamento per concorso, a tempo indeterminato, intraprese dal comune di Catania per il personale del comparto "Funzioni Locali".

La previsione delle 108 assunzioni complessive, è contenuta nel Piao 2024-2026, approvato dalla giunta comunale lo scorso 24 aprile, nella sottosezione 3.3 relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, per l’anno 2024. I bandi di assunzione con tutti gli approfondimenti, i requisiti per la partecipazione e le modalità di svolgimento, sono visionabili sul sito internet del comune di Catania.

