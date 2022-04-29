CONDANNATO A DUE ANNI L’AUTOMOBILISTA CHE HA INVESTITO E UCCISO LA GIOVANE CLAUDIA RUSSO MENTRE ATTRAVERSAVA LA CIRCONVALLAZIONE A CATANIA

l giudice dell'udienza preliminare, Marina Rizzo, ha condannato Gaetano Mantello, 54 anni, di Caltagirone, che ha investito e ucciso la 14enne Claudia Russo ferendo gravemente anche una coetanea.L'aut...

l giudice dell'udienza preliminare, Marina Rizzo, ha condannato Gaetano Mantello, 54 anni, di Caltagirone, che ha investito e ucciso la 14enne Claudia Russo ferendo gravemente anche una coetanea.

L'automobilistaha patteggiato due anni, con la sospensione condizionale. Gli è stata inflitta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.

Il tragico incidente si verificò il 17 novembre 2020, alle 20.50. Claudia e una coetanea stavano attraversando viale Bolano, la Circonvallazione di Catania, all’altezza dell’intersezione con via Filippo Eredia, quando l’imputato, una guardia giurata, che procedeva in direzione est-ovest, sulla corsia di sinistra, alla guida di una Ford Fiesta di proprietà dell’agenzia di vigilanza privata per la quale lavorava, le ha investite in pieno.

I familiari di Claudia Russo, attraverso Studio3A-Valore S.p.A., ha già ottenuto per i propri assistiti un equo risarcimento dalla compagnia di assicurazione della vettura investitrice.