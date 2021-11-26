CONFERMATA LA SOSPENSIONE DELLE PROCESSIONI.
I vescovi delle diocesi di Sicilia, riuniti a Roma per la sessione della Conferenza Episcopale Italiana, hanno svolto anche una seduta straordinaria della Cesi, presieduti da mons. Salvatore Gristina.
Le processioni sono state l'unico argomento trattato ed eventuali modifiche dell’attuale normativa. Dopo ampia discussione - come spiega una nota della Cesi - allargata anche ai Vescovi assenti, è stato deciso con voto unanime di confermare la sospensione permanendo peraltro lo stato di emergenza.
Quindi le festa di Santa Barbara, Santa Lucia e molto probabilmente S. Agata a febbraio del 2022 si svolgeranno senza alcuna processione ma solo con i consueti riti religiosi.