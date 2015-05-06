Confesercenti: "Più sicurezza a Paternò, ci appelliamo al Prefetto"

L'intervento dell'associazione di categoria

95047.it L'intervento di Confesercenti: "Torniamo a chiedere maggiore sicurezza per Paternò, all’indomani dell’ultimo episodio di delinquenza che ha interessato la gioielleria della centralissima via Vittorio Emanuele. “Possiamo affermare con certezza e con altrettanto rammarico che la città di Paternò è soggetta a un’escalation della microcriminalità – ha dichiarato il direttore provinciale di Confesercenti, Salvo Politino – i commercianti e cittadini non possono che essere spaventati e disorientati da vicende del genere. È preoccupante infatti il clima di omertà e di indifferenza che si è respirato durante l’accaduto, questo è indice della paura della gente, del loro sentirsi insicuri. Bisogna alzare il livello di attenzione, ci appelliamo al prefetto e alle forze dell’ordine – ha concluso Politino – ai quali va il nostro dovuto ringraziamento per il loro lavoro quotidiano, affinché attivino presidi costanti nel territorio. Occorre ripristinare il senso del bene comune e riattivare la fiducia”.