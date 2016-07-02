Confezionava droga in casa: arrestato

Ieri sera i militari hanno perquisito l'abitazione del 23enne paternese

95047.it Il resoconto degli inquirenti:

"I carabinieri della Stazione di Paternò, coadiuvati dai colleghi del battaglione “Sicilia”, hanno arrestato, nella flagranza, il 23enne Cristian Terranova, del posto, reo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A conclusione di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari ieri sera hanno deciso di perquisire l’abitazione del pregiudicato laddove sono stati rinvenuti e sequestrati 15 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione, 1 coltello, ancora intriso della medesima sostanza stupefacente e delle cartine di carta stagnola pronte ad accogliere le porzioni di hashish.

L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari".