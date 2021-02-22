CONGO, UCCISI IN UN ATTACCO CONTRO UN CONVOGLIO ONU L'AMBASCIATORE ITALIANO LUCA ATTANASIO E UN CARABINIERE.

FLASHA Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l'ambasciatore italiano Luca Attanasio: il nostro diplomatico 44 enne originario...

FLASH

A Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l'ambasciatore italiano Luca Attanasio: il nostro diplomatico 44 enne originario della provincia di Milano è deceduto poco dopo in ospedale. Morto anche un carabiniere della scorsa. La matrice dell'attacco non è ancora chiara. La vettura faceva padre di un convoglio della Monusco che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue.

La Farnesina sta seguendo gli sviluppi.

Attanasio, laureato alla Bocconi nel 2001 dopo diverse esperienze nelle ambasciate in Svizzera, in Marocco e in Nigeria, è dal 2017 capo missione a Kinshasa, nel Congo.

