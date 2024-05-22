CONSEGNA DI UNA TARGA AL PRESIDENTE DELL'A.R.S. GAETANO GALVAGNO PRESSO L'A.N.M.I. DI PATERNÒ

Ieri, presso la sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.) Sezione di Paternò, si è svolta la cerimonia di consegna di una targa al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana (A.R...

Ieri, presso la sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.) Sezione di Paternò, si è svolta la cerimonia di consegna di una targa al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S.), Gaetano Galvagno.

L'evento ha visto la partecipazione del Presidente dell'A.N.M.I. e dei rappresentanti dell'associazione "Uniti Si Può", in un simbolico gesto di collaborazione.

Durante la cerimonia, il Presidente Galvagno ha esteso un invito al Palazzo dei Normanni, proponendo l'inizio di una collaborazione per il restauro e la riqualificazione del monumento ai caduti in mare, attualmente in uno stato di abbandono e degrado.

Galvagno, noto per la sua sensibilità verso chi ha sacrificato la vita per la patria, ha espresso il suo impegno a riconsegnare alla città di Paternò un monumento restaurato e dignitoso.

L'associazione "Uniti Si Può", insieme al Vicepresidente Giuseppe Privitera, al capo gruppo di Fratelli d'Italia al consiglio comunale Alfio Virgolini e al consigliere Gabriele Di Fazio, ha dichiarato che continueranno a seguire da vicino la vicenda, collaborando con il Presidente Galvagno e l'A.N.M.I. di Paternò per raggiungere questo importante obiettivo.