CONSEGNE A DOMICILIO E CIBO DA ASPORTO ANCHE FUORI COMUNE NEI FESTIVI, NUOVA CIRCOLARE IN SICILIA
La Regione Siciliana ha emanato una circolare interpretativa in merito all’Ordinanza che recita “è autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei...
La Regione Siciliana ha emanato una circolare interpretativa in merito all’Ordinanza che recita “è autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini”.
Da Palermo arriva un chiarimento: la domenica tutti gli esercizi commerciali che praticano servizio a domicilio o di asporto sono autorizzati a essere aperti. Ne consegue che bar, pasticcerie, ristoranti, ed esercizi similari che vendono prodotti alimentari o affini quali prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono garantire il servizio evitando gli assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali.
Le persone che vorranno fruire del servizio dovranno, comunque, indossare le mascherine quando in fila per l’asporto. Per tale finalità è possibile anche l’eventuale spostamento da fuori comune.