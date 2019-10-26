CONSENTE AI TIFOSI DI ENTRARE IN UNA STRUTTURA INAGIBILE: DENUNCIATO PRESIDENTE DELLA SAN PIO X

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno denunciato un 47enne di Palagonia (CT), per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.L’uomo, lo scorso 19 ottobre, in qualità di presidente della sq...

L’uomo, lo scorso 19 ottobre, in qualità di presidente della squadra di calcio Catania San Pio X militante nel campionato regionale di eccellenza girone “B”, in occasione dell’incontro di calcio tra la squadra da lui rappresentata e lo Sporting Club Palazzolo, che si è svolto nel campo sportivo “BONAIUTO - SOMMA” di Mascalucia, consentiva l’ingresso di circa 80 tifosi malgrado la struttura fosse priva di agibilità, così coma da ordinanza sindacale del 9 settembre 2019 con la quale il Sindaco di Mascalucia ne disponeva la chiusura al pubblico con conseguente disputa degli incontri a porte chiuse.