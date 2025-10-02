Consiglio dei Ministri convocato oggi alle 19 a Palazzo Chigi: sul tavolo, forse, anche il futuro del Comune di Paternò

Roma, 2 ottobre 2025 – Il Consiglio dei Ministri è convocato per oggi, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 19.00 a Palazzo Chigi. Tra i punti che potrebbero emergere in sede di riunione, oltre alle consu...

Roma, 2 ottobre 2025 – Il Consiglio dei Ministri è convocato per oggi, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 19.00 a Palazzo Chigi. Tra i punti che potrebbero emergere in sede di riunione, oltre alle consuete questioni di carattere istituzionale e amministrativo, c’è molto probabilmente un tema particolarmente delicato: il possibile scioglimento del Comune di Paternò per infiltrazioni mafiose.

Secondo fonti ministeriali del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Viminale, il dossier riguardante l’ente comunale in provincia di Catania sarebbe già stato trasmesso al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo l’acquisizione della relazione del Prefetto di Catania. Quest’ultima è frutto di un accesso ispettivo antimafia avviato a gennaio e concluso lo scorso luglio, della durata di sei mesi.

Le verifiche svolte avrebbero portato a evidenze tali da configurare la possibilità di un provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose, un atto che, se deliberato, rappresenterebbe un passaggio decisivo per il futuro dell’amministrazione cittadina.

Sempre secondo quanto trapelato, il fascicolo potrebbe essere discusso già nella riunione odierna del Consiglio dei Ministri

L’attenzione resta dunque alta, poiché la decisione che potrebbe maturare a Roma avrà conseguenze dirette sulla vita politica e amministrativa di Paternò, segnando un punto di svolta nella gestione dell’ente.

Il Consiglio dei Ministri è convocato giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 19.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: