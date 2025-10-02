Consiglio dei Ministri convocato oggi alle 19 a Palazzo Chigi: sul tavolo, forse, anche il futuro del Comune di Paternò
Roma, 2 ottobre 2025 – Il Consiglio dei Ministri è convocato per oggi, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 19.00 a Palazzo Chigi. Tra i punti che potrebbero emergere in sede di riunione, oltre alle consuete questioni di carattere istituzionale e amministrativo, c’è molto probabilmente un tema particolarmente delicato: il possibile scioglimento del Comune di Paternò per infiltrazioni mafiose.
Secondo fonti ministeriali del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Viminale, il dossier riguardante l’ente comunale in provincia di Catania sarebbe già stato trasmesso al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo l’acquisizione della relazione del Prefetto di Catania. Quest’ultima è frutto di un accesso ispettivo antimafia avviato a gennaio e concluso lo scorso luglio, della durata di sei mesi.
Le verifiche svolte avrebbero portato a evidenze tali da configurare la possibilità di un provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose, un atto che, se deliberato, rappresenterebbe un passaggio decisivo per il futuro dell’amministrazione cittadina.
Sempre secondo quanto trapelato, il fascicolo potrebbe essere discusso già nella riunione odierna del Consiglio dei Ministri
L’attenzione resta dunque alta, poiché la decisione che potrebbe maturare a Roma avrà conseguenze dirette sulla vita politica e amministrativa di Paternò, segnando un punto di svolta nella gestione dell’ente.
- SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) (PRESIDENZA – AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA);
- SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento dallo Stato alla Regione della “Terrazza a mare” situata nel comune di Lignano Sabbiadoro (UD) (PRESIDENZA - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – ECONOMIA E FINANZE);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili - ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE - ECONOMIA E FINANZE);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE - ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE - IMPRESE E MADE IN ITALY);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione - ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE - AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA);
- DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA (ECONOMIA E FINANZE);
- LEGGI REGIONALI;
- VARIE ED EVENTUALI.