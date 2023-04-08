CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, ANNULLATI I CONCORSI: “TROPPI PARENTI DI DIPENDENTI TRA GLI AMMESSI”

Parentopoli al Cas, il Consorzio per le autostrade siciliane. Concorso annullato e si riparte da zero. Si fa luce sulle anomalie nelle selezioni: troppi nomi ripetuti e denuncia dello Sla Cisal. Il Co...

Parentopoli al Cas, il Consorzio per le autostrade siciliane. Concorso annullato e si riparte da zero. Si fa luce sulle anomalie nelle selezioni: troppi nomi ripetuti e denuncia dello Sla Cisal. Il Consiglio di amministrazione, oggi con una delibera, ha deciso quindi di revocare tutti i bandi in itinere, tranne quelli riguardanti le categorie speciali e gli esattori.

“Dalle verifiche effettuate nelle procedure concorsuali di cui alla delibera n.22/CD del 25/05/2021 è emerso – si legge nel provvedimento – che tra le istanze dei candidati pervenute per i diversi profili, risultano ammessi alle prove scritte 20 candidati che hanno contiguità parentale con il personale dipendente in servizio o in quiescenza dell'Ente, oltre a 2 candidati che risultano essere dipendenti di aziende che attualmente operano in appalto con il Cas, in virtù dell'art.24 del capitolato d'appalto, inoltre ulteriori due candidati, che attualmente hanno un incarico di supporto al Rup per il Cas”.

Un accertamento questo che ha portato all’azzeramento del concorso. "Appare proporzionale e ragionevole - si legge ancora - di fronte alla compromissione dell'integrità del profilo reputazionale dell'ente costituita dalla anomala presenza di un'alta percentuale di candidati legati da vincoli di parentela con dipendenti in servizio, rispetto al totale, gestire la presente fattispecie con la misura dell'annullamento, revoca o comunque del ritiro delle procedure concorsuali di che trattasi, dovendosi ritenere altresì che in fase di progettazione delle procedure concorsuali medesime, non sono state adottate misure formali e sostanziali volte a prevenire la patologia successivamente accaduta".

La decisione di sospendere i concorsi era già stata annunciata dal presidente del Consorzio autostrade siciliane, Filippo Nasca.

E oggi, nel coso del consiglio direttivo, la decisione che dà mandato anche di trasmettere gli atti agli uffici per gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e alle autorità di controllo.

Ecco i concorsi annullati:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario direttivo di area tecnica-impiantistica ;

; Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario direttivo di area tecnica-profilo informatico ;

; Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di due posti di funzionario direttivo di area amministrativo, di cui un posto riservato al personale interno ;

; Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore di area amministrativa, di cui un posto riservato al personale interno ;

; Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di area informatica e digitalizzazione Pa.

Gli unici concorsi che potranno andare avanti, sono quelli che riguardano i 105 agenti tecnici esattori e quelli destinati alle categorie speciali.