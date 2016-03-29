Consorzio di Bonifica: assunti 146 stagionali

La delibera firmata dal commissario straordinario dell'Ente (nella foto, una delle proteste dei mesi scorsi sostenute dai lavoratori)

95047.it "Buone notizie per i 146 lavoratori stagionali del Consorzio di bonifica 9 di Catania: oggi il commissario straordinario dell'Ente, Giuseppe Margiotta, ha firmato la delibera di assunzione". Lo afferma la Flai Cgil di Catania in una nota. "Il Consorzio - ricorda il sindacato - ha delle peculiarità totalmente diverse rispetto agli altri Consorzi della Sicilia, e la sua gestione non può prescindere dalla forza lavoro che è rappresentata per lo più da personale precari. Non assumerli avrebbe significato paralizzare le funzioni istituzionali del Consorzio di Bonifica 9 Catania che, non essendo in grado di erogare i dovuti servizi agli oltre 22.000 utenti del comprensorio etneo e non solo, rischiava di mettere in ginocchio l'agricoltura dell'intera Piana di Catania e l'incolumità delle popolazioni che insistono nel comprensorio. Questo risultato - sottolineano dalla Flai Cgil di Catania - è stato possibile grazie alla mobilitazione dei lavoratori, vista la sordità e cecità della politica regionale che si è contraddistinta solo nel non rispettare gli impegni assunti".