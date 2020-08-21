CONTAGI ANCORA IN SALITA: 947 NUOVI CASI NELLE ULTIME 24 ORE. SALGONO ANCHE I RICOVERI, 44 I CASI IN SICILIA

Continua la risalita dei contagi da Coronavirus in Italia e in Sicilia. Il ministero della Salute ha pubblicato anche oggi il bollettino sulla situazione epidemia.Per quel che riguarda la situazione i...

Continua la risalita dei contagi da Coronavirus in Italia e in Sicilia. Il ministero della Salute ha pubblicato anche oggi il bollettino sulla situazione epidemia.

Per quel che riguarda la situazione in Sicilia, si registrano oggi 44 nuovi casi.

Nel dettaglio: dei 44 positivi 7 sono migranti (tutti a Ragusa che ha un totale di 10 positivi). Ma ce ne sono 16 nuovi a Catania, uno ad Agrigento, 8 a caltanissetta, uno a Messina, sei a Palermo e due a Siracusa.

Il totale degli attuali positivi sale così a 828 in tutta l’Isola con 775 persone in isolamento domiciliare, 45 ricoverate in ospedale e 8 in terapia intensiva.

DATI ITALIA

Continua a salire la curva del contagio da coronavirus: nelle ultime 24 ore si registrano 947 nuovi casi (ieri 845).

Sono i dati del Ministero della Salute.

I decessi sono 9 (ieri 6), portando il totale a 35.427 da inizio pandemia. I ricoveri in terapia intensiva sono 69, 1 in più di ieri.

I tamponi effettuati sono stati 71.996, 5.446 in meno rispetto a ieri.

Le persone guarite sono 274, complessivamente 204.960 da inizio emergenza.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 947 contagiati

• 9 morti

• 274 guariti

+36 ricoverati | + 1 terapia intensiva