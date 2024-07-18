CONTAINER IN FIAMME AL PORTO DI CATANIA
Da poco dopo le 20,00 di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti al molo n. 32 del Porto cittadino per spegnere un incendio che si è sviluppato all'interno di un container posizionato su un rimorchio.
Sul posto hanno operato una squadra di Vigili del fuoco inviata della Sede Centrale, un'autoscala, un'autobotte di rincalzo e personale della Sezione Navale del Distaccamenfo portuale dei Vigili del Fuoco.
Il container è stato tempestivamente isolato rispetto agli altri container ed ai rimorchi presenti nella stessa area adibita a carico e scarico di merci.
A bruciare, all'interno del container, è stato materiale elettronico vario e batterie al litio.
L'utilizzo di liquido schiumogeno è risultato determinante per l'azione di spegnimento ed ha richiesto diverse ore di impegno da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti.
Nelle operazioni di spegnimento e' stato impiegato anche un rimorchiatore portuale che ha collaborato via mare.
Presente sul posto personale della Capitaneria di Porto e delle Forze dell'ordine.