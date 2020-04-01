CONTE FIRMA DECRETO CHE PROROGA LA CHIUSURA DELL'ITALIA FINO AL 13 APRILE

Conte firma il nuovo dpcm: misure restrittive prorogate fino al 13 aprile.Il premier “Si iniziano a vedere gli effetti delle misure, ma non siamo ancora nella condizione di poterle allentare”.Conte: “...

Conte firma il nuovo dpcm: misure restrittive prorogate fino al 13 aprile.

Il premier “Si iniziano a vedere gli effetti delle misure, ma non siamo ancora nella condizione di poterle allentare”.

Conte: “Non siamo nella condizione di potervi dire che dal 14 aprile saremo liberi, ma siamo costantemente al lavoro con gli esperti per studiare l’allenamento della misure in sicurezza”.

Infine un invito a tutti “a rispettare le misure”. “Mi dispiace che queste cadano in una solenne festività come la Pasqua, un momento di serenità e condivisione, ma saremo purtroppo costretti ad affrontare anche questi giorni di festività con questo regime restrittivo. Ciò ci consentirà di iniziare a valutare una prospettiva.

Quando i dati si consolideranno inizieremo a programmare un allentamento delle misure, ma non siamo nella condizione di dire quando. La fase 2 sarà di adottare delle misure di convivenza con il virus, la 3 di uscita dall’emergenza e della ricostruzione”, ha concluso Conte.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO