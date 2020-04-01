Conte parlerà alla Nazione alle 20.20

Una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte è in programma in serata, intorno alle 20.20, a Palazzo Chigi. Lo rendono noto fonti della presidenza del Consiglio.Con molte probabilità da stasera ve...

Una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte è in programma in serata, intorno alle 20.20, a Palazzo Chigi. Lo rendono noto fonti della presidenza del Consiglio.

Con molte probabilità da stasera verrà firmato il nuovo decreto legge che estende le misure restrittive fino al 13 Aprile.

“L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è prorogata fino al 13 aprile 2020”, si leggeva da indiscrezioni.