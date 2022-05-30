CONTINUA AD ESSERE CHIUSO AL TRANSITO IL PONTE SULLA S.P. 15 TRA VALCORRENTE ED AGNELLERIA

Continua ad esser chiuso al transito il ponte, al momento oggetto di manutenzione straordinaria, che si trova lungo la Strada provinciale 15 (al km 0+750) e che fa da cavalcavia alla Strada statale 12...

Continua ad esser chiuso al transito il ponte, al momento oggetto di manutenzione straordinaria, che si trova lungo la Strada provinciale 15 (al km 0+750) e che fa da cavalcavia alla Strada statale 121, fuori dal centro abitato di Paternò.

In attesa della riapertura del ponte, che è posto tra Valcorrente e la contrada Agnelleria, un possibile percorso alternativo per tutti i veicoli in transito è così rappresentato

Il percorso alternativo è il seguente:

per il senso di marcia da Valcorrente a Paternò, proseguire dalla S.S.121 fino a Paternò, percorrere le SS.PP. 58, 135 oppure 77 quindi ritornare su S.P.15; e viceversa da Paternò direzione Valcorrente.

La S.P. 15 si diparte dall’innesto sulla S.P. 229/I, in contrada Valcorrente, prosegue per la contrada Agnelleria fino a giungere al ponte sul fiume Simeto ed interessa i comuni di Belpasso e Paternò.

La nuova segnaletica sul luogo sarà realizzata e collocata dalla Pubbliservizi S.p.A..