CONTINUA IL MALTEMPO: ALLERTA “GIALLA” DELLA PROTEZIONE CIVILE PER DOMANI 19 LUGLIO

In seguito al persistere delle condizioni meteo avverse, la Protezione Civile  ha diramato una nuova allerta meteo,per l’intera giornata di domenica 19 Luglio 2020. L’allerta, per il rischio idrogeolo...

18 luglio 2020 20:49
In seguito al persistere delle condizioni meteo avverse, la Protezione Civile  ha diramato una nuova allerta meteo,per l’intera giornata di domenica 19 Luglio 2020. L’allerta, per il rischio idrogeologico ed idraulico, è di colore giallo (livello intermedio, invito all’attenzione) ed è estesa ai settori orientali e ionici della Sicilia, in particolare parte della provincia di Messina e quelle di Catania, Siracusa e Ragusa; sui restanti settori della regione – centrali ed occidentali – si raccomanda invece generica vigilanza.

Il comunicato della Protezione Civile è relativo al perdurare della fase di instabilità che in questa settimana sta interessando  sulla Sicilia. Se da domani si prevedono schiarite sulla parte occidentale, le aree del catanese e del messinese potrebbero ancora essere interessate da rovesci e temporali,  i fenomeni dovrebbero comunque attenuarsi nella tarda serata di domani, lasciando spazio a residui annuvolamenti o schiarite via via più nette dalla nottata, quando dovrebbe iniziare una  fase di bel tempo.

Per la giornata di domani, Domenica 19 luglio 2020:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

