CONTINUA IL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Continua il maltempo in Sicilia e la Protezione civile dirama l’allerta gialla anche per domani, 9 settembre. Le previsioni meteo, infatti, continuano a dare pioggia anche per i prossimi giorni.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un bollettino di condizioni meteo avverse per il 9 settembre. Il livello di allerta è di colore giallo (attenzione) e coinvolge tutta la Regione Siciliana.

Nello specifico, secondo il nuovo bollettino (valido fino alle ore 24 del 9 settembre), per la giornata di domani sono previste “precipitazioni da isolate a a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centromeridionale ed occidentale, con quantitativi cumulati deboli”.

Dal pomeriggio di domani i venti saranno localmente forti i sud-orientali sui settori occidentali. Inoltre dovrebbe risultare molto mosso, a partire dalla sera, lo Stretto di Sicilia.

Una nuova perturbazione raggiungerà le Isole maggiori e il Sud tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre.