CONTINUA IL MALTEMPO IN SICILIA, ALLERTA GIALLA PURE PER DOMANI 10 SETTEMBRE

L’instabilità presente in Sicilia, insisterà anche negli ultimi giorni della settimana e sarà alimentata da un vortice di bassa pressione in sviluppo tra la Sardegna e le Baleari in queste ore.

La successiva perturbazione che si formerà si sposterà gradualmente verso est e verso la Sicilia tra questa sera e la giornata di domani, per poi attraversare in generale il Sud Italia nel corso della giornata di sabato.

Intanto, è stato diramato questo pomeriggio, da parte della protezione civile regionale, un bollettino di allerta meteo gialla in Sicilia per rischio idrogeologico valido per la giornata di domani, venerdì 10 settembre.

In particolare si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli puntualmente moderati.

“Le criticità idrogeologiche e idrauliche possono risultare sensibilmente più gravose in caso di rovesci o temporali – scrivono dalla protezione civile – o di condizioni meteorologiche avverse la cui localizzazione geografica, distribuzione e intensità sono connotati da elevata incertezza previsionale”.

I venti saranno localmente forti di Scirocco sui settori meridionali e i mari molto mossi, in particolare lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno settore ovest.