Il Gruppo Donatori Volontari di Sangue di Paternò, con l'obiettivo di contribuire a mantenere pulita la città e di eliminare inconvenienti che possono arrecare danno ai cittadini, di concerto con l'as...

Il Gruppo Donatori Volontari di Sangue di Paternò, con l'obiettivo di contribuire a mantenere pulita la città e di eliminare inconvenienti che possono arrecare danno ai cittadini, di concerto con l'assessore Luigi Gulisano, che si è dichiarato disponibile a supportare il nostro intervento, ha provveduto ad effettuare alcuni lavori necessari. Infatti un nostro attivissimo collaboratore, il sig. Francesco Tomeo, sempre pronto quando si tratta di operare per il bene comune, ha provveduto, con la propria strumentazione, ad effettuare il taglio dei rami pericolanti delle palme di zona San Giovanni, eliminando così un pericolo e mettendo in sicurezza la zona circostante. I rami tagliati sono stati poi portati via con un mezzo fornito dal Comune. Un altro tassello che si aggiunge al progetto del Gruppo di intervenire, laddove è possibile, per rendere più vivibile la nostra città e mantenerla pulita.

Un grazie particolare al sig. Tomeo sempre in prima linea quando l'Associazione agisce.

CONTINUA LA COLLABORAZIONE DEL GDVS CON IL COMUNE DI PATERNÒ