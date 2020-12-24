CONTINUA L'ATTIVITÀ DELL'ETNA:ESPLOSIONI DAL CRATERE DI SUD-EST E SBUFFI DI CENERE

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle 07:30 UTC circa, GMT dalle telecamere della rete di sorveglianza visiva si osserva una graduale inten...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle 07:30 UTC circa, GMT dalle telecamere della rete di sorveglianza visiva si osserva una graduale intensificazione dell'attività esplosiva a carico del cratere di SE.

Tale attività interessa prevalentemente la bocca orientale del CSE e produce una emissione di cenere che viene dispersa dal vento in direzione Est.

Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative ma solo deboli oscillazioni, mantenendosi nell'intervallo dei valori medi. La posizione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico permane localizzata nell'area del Cratere di SE, principalmente alla quota di 2800-2900m al di sopra del livello medio del mare.

L'attività infrasonica risulta essere molto sostenuta, con variazioni periodiche nella frequenza di accadimento degli eventi (l'ultimo incremento tra le 7 e le 9 UTC di oggi), che a volte raggiunge valori alti. E' degno di nota l'incremento dell'ampiezza dei singoli transienti, che dal pomeriggio-sera di ieri presentano valori molto elevati (orari UTC

23/12 h22:17, 22:31 e 22:36; 24/12 h 02:21 e 05:06). Le localizzazioni di queste sorgenti ricadono nell'area del Cratere di SE, mentre permane stazionaria una modesta attività

localizzata al Cratere NE. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del significative sui segnali GPS e clinometrici.