CONTINUA L’EMERGENZA INCENDI: A MOTTA SANT'ANASTASIA VIGILI DEL FUOCO SONO RIUSCITI A SALVARE DALLE FIAMME UN ALBERGO.
Oggi sono stati effettuati oltre 25 interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie. È questo il bilancio dei vigili del fuoco di oggi in provincia di Catania.Maggiormente interessati dagli incendi...
Oggi sono stati effettuati oltre 25 interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie. È questo il bilancio dei vigili del fuoco di oggi in provincia di Catania.
Maggiormente interessati dagli incendi sono stati i territori di Belpasso e Motta S. Anastasia dove oltre le squadre di terra ha operato anche un elicottero della Forestale.
In particolare, i Vigili del Fuoco – intervenuti a Motta Sant’Anastasia – sono riusciti a salvare dalle fiamme un albergo.
Nel calatino, interessato anche il territorio di Scordia. Sono 14, invece, gli interventi in attesa di essere espletati