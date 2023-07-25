CONTINUANO A BRUCIARE I MONTI ROSSI A NICOLOSI A FUOCO: ADDIO PINETA
A cura di Redazione
25 luglio 2023 22:52
È successo nuovamente. La pineta dei monti Rossi, a Nicolosi sull’Etna, è inghiottita dalle fiamme. L’incendio non è stato ancora spento.
Le montagne a ridosso della città sono in fumo. Un vasto incendio è divampato nel corso della giornata di oggi.
Oltre al personale del 115 e del Corpo Forestale dello Stato sono impegnati anche i volontari che fanno capo al Coordinamento provinciale della protezione civile.
