CONTINUANO GLI INCENDI DI STERPAGLIE: COLPA DELL'ABBANDONO DEI TERRENI

Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco, per gli incendi di sterpaglie.

Dal primo pomeriggio di oggi, sono impegnati in questi minuti in altri due incendi, il primo in ordine cronologico in viale de Platani nei pressi del supermercato

A prendere fuoco un ampio terreno di sterpaglie e rovi

Il secondo, ancora in corso, mentre stiamo scrivendo in zona Scala Vecchia nei pressi della Chiesa Nuova.

Pure qui a prendere fuoco sterpaglie, rifiuti e rovi, il fuoco ha lambito una villetta, per fortuna senza grave conseguenze.

Gli episodi, non hanno provocato conseguenze rilevanti ma si pone al centro di uno dei più grossi problemi che caratterizzano la stagione calda: l’incendio di sterpaglie dei terreni incolti e abbandonati è un fenomeno che si verifica quotidianamente.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, d’iniziativa, a rimuovere l’erba secca, la principale causa dell’incendio, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.