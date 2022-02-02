CONTINUANO I LAVORI ED I DISAGI SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
02 febbraio 2022 08:43
Anche oggi, 02 Febbraio 2022 un altra giornata di passione per gli automobilisti che devono percorrere la superstrada in direzione Catania.
Proseguono i disagi sulla ss121, continuano i lavori di ripristino del manto stradale che si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania nel tratto tra lo svincolo centro commerciale e lo svincolo Belpasso/Zona Industriale.
Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 1.5 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Palazzolo