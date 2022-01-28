CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121, CODE IN DIREZIONE CATANIA

FLASHUn altra giornata di passione per gli automobilisti che oggi hanno deciso di raggiungere Catania, proseguono pure oggi, 28 Gennaio 2022 i disagi sulla ss121.Pure oggi i lavori di ripristino del m...

FLASH

Un altra giornata di passione per gli automobilisti che oggi hanno deciso di raggiungere Catania, proseguono pure oggi, 28 Gennaio 2022 i disagi sulla ss121.

Pure oggi i lavori di ripristino del manto stradale ed il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Paternò e lo svincolo Palazzolo in direzione Catania sta creando notevoli disagi agli automobilisti, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti.

Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 1 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Paternò.